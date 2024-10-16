Талалаев прокомментировал разгромную победу «Балтики» в Кубке России

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Торпедо» (4:0).

«Я поздравил всех ребят с победой. Очень качественный первый тайм. От качества получается результат. Мы отталкиваемся от того, как играет команда. Мы движемся в правильном направлении. У нас 27 футболистов на контракте, мы с уважением относимся ко всем. Сегодня играли те, у кого меньше игровой практики в чемпионате.

Мне сверху понравилась структурность игры. Мы владели игровой инициативой. Хочу поблагодарить наших болельщиков. По второму тайму будем делать выводы», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.