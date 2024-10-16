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Талалаев — о логистике «Балтики»: Бисмарк сказал, что надо учиться на чужих ошибках

Талалаев — о логистике «Балтики»: Бисмарк сказал, что надо учиться на чужих ошибках
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после победы в матче Фонбет Кубка России над московским «Торпедо» со счётом 4:0 высказался на тему логистики при игре в двух турнирах одновременно.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Фернандес – 19'     0:2 Стефанович – 37'     0:3 Зазвонкин – 45+1'     0:4 Фернандес – 50'    

— Не будет ли дальнейшее выступление в Кубке России усложнением логистики для «Балтики» и отражаться на матчах Первой лиги?
— Я могу ошибиться, ведь классиков нужно цитировать точно, но Бисмарк сказал, что надо учиться на чужих ошибках. У нас есть прошлогодний пример перед глазами. Мы будем учитывать этот опыт, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 19-й минуте полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Затем на 37-й минуте нападающий Илья Стефанович увеличил преимущество гостей. Довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте Иван Зазвонкин. На 50-й минуте отличился снова Фернандес, оформив дубль во встрече.

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