Талалаев — о логистике «Балтики»: Бисмарк сказал, что надо учиться на чужих ошибках

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после победы в матче Фонбет Кубка России над московским «Торпедо» со счётом 4:0 высказался на тему логистики при игре в двух турнирах одновременно.

— Не будет ли дальнейшее выступление в Кубке России усложнением логистики для «Балтики» и отражаться на матчах Первой лиги?

— Я могу ошибиться, ведь классиков нужно цитировать точно, но Бисмарк сказал, что надо учиться на чужих ошибках. У нас есть прошлогодний пример перед глазами. Мы будем учитывать этот опыт, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 19-й минуте полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Затем на 37-й минуте нападающий Илья Стефанович увеличил преимущество гостей. Довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте Иван Зазвонкин. На 50-й минуте отличился снова Фернандес, оформив дубль во встрече.