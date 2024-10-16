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Московское «Торпедо» не выплатило поставщику воды более миллиона рублей — источник

Московское «Торпедо» не выплатило поставщику воды более миллиона рублей — источник
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Московское «Торпедо» задолжало 1,2 млн рублей поставщику воды. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, поставщик воды не получил средства за сезон-2023/2024. Сообщается, что компания сотрудничает с чёрно-белыми 10 лет. Поставщик написал заявление в суд.

Сегодня, 16 октября, московское «Торпедо» уступило калининградской «Балтике» в матче 1/16 Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 0:4.

На 19-й минуте полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Затем на 37-й минуте нападающий Илья Стефанович увеличил преимущество гостей. Довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте Иван Зазвонкин. На 50-й минуте отличился снова Фернандес, оформив дубль во встрече.

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