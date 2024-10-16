Талалаев: мне не привыкать обыгрывать «Торпедо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, являются ли для него матчи с «Торпедо» принципиальными.

— Являются ли для вас матчи с «Торпедо» принципиальными?

— Определённое волнение присутствует. Но это уже не первый матч с родным клубом. Не привыкать обыгрывать их. Мы со штабом работали во многих командах. Если каждый из матчей будет более принципиальным, то остальные — тогда нет? Мы настраиваем на каждую игру ребят, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 16 октября, прошёл матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Игра проходила в Химках на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым. Встреча закончилась победой гостей. Итоговый счёт — 4:0 в пользу клуба из Калининграда.