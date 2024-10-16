Слуцкий отреагировал на опрос ВЦИОМ о спаде интереса к футболу в России

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался об опросе ВЦИОМ про интерес россиян к футболу.

– Давайте поговорим про нашумевший опрос ВЦИОМ про интерес россиян к футболу. Вы его видели, восприняли всерьёз?

– Вы помните, кому принадлежит фраза: «Россия – не футбольная страна»?

– Вам? Как тогда в таких вводных вы видите продвижение уличного футбола?

– Да. Это как раз таки самая крутая тема, которая есть, потому что при том, что у нас действительно есть, об этом все говорят, куча проблем в профессиональном футболе, в детско-юношеском футболе, всё, что касается любительского футбола, количества людей, которые участвуют, количества команд, этих лиг, вариантов, форматов, это просто… Поэтому, на мой взгляд, уличный футбол как раз занимает очень крутую нишу, где мы действительно очень крутые.

Потому что всё, что касается любительского футбола, команд, и вообще желания погонять мяч… У меня есть огромное количество знакомых, которые войдут в 7% ВЦИОМ, но при этом они регулярно играют в футбол, не интересуясь им на каком-то серьёзном профессиональном уровне. Поэтому это крутейшая идея, которая может объединить всех людей, которые и так в этот футбол пытаются играть, – сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

Из опроса ВЦИОМ следует, что доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%. По данным источника, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%. Также отмечается, что в 2009 году на вопрос об интересном и симпатичном с точки зрения профессиональных и личностных качеств футболисте могли ответить 47% респондентов, а сегодня эта доля составляет только 17%.