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Результаты матчей Кубка России 16 октября

Результаты матчей Кубка России 16 октября
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Сегодня, 16 октября, прошли встречи пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Результаты матчей Кубка России 16 октября:

«Тюмень» – «Алания» Владикавказ — 0:0 (4:3 пен.);
«Родина» Москва – «Спартак Кострома — 1:2;
«Торпедо» Москва – «Балтика» Калининград — 0:4;
«Сочи» – «Волга» Ульяновск — 2:0.

Ранее в следующий раунд уже прошли «Амкар-Пермь», ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал». Заключительный матч пятого раунда «Чайка» — «Знамя Труда» пройдёт завтра, 17 октября.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная таблица Кубка России
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