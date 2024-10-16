«Знаменитого Погба больше нет». Поль — об отношении к нему после допингового скандала

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как поменялась его жизнь после допингового скандала.

«Знаменитого Поля Погба не стало. Люди избегают меня. Раньше меня приглашали на Недели моды и подобные мероприятия. Теперь они говорят: «Мы не можем звать Погба». Мои друзья не звонят мне так, как раньше», — приводит слова Погба Daily Mail.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.