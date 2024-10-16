Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Знаменитого Погба больше нет». Поль — об отношении к нему после допингового скандала

«Знаменитого Погба больше нет». Поль — об отношении к нему после допингового скандала
Аудио-версия:
Комментарии

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как поменялась его жизнь после допингового скандала.

«Знаменитого Поля Погба не стало. Люди избегают меня. Раньше меня приглашали на Недели моды и подобные мероприятия. Теперь они говорят: «Мы не можем звать Погба». Мои друзья не звонят мне так, как раньше», — приводит слова Погба Daily Mail.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

Материалы по теме
Погба оценил свои шансы вернуться в сборную Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android