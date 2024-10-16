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Слуцкий раскрыл, почему Дзюба до сих пор не завершил карьеру

Слуцкий раскрыл, почему Дзюба до сих пор не завершил карьеру
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, почему нападающий «Акрона» Артём Дзюба не завершил карьеру.

«Он [Дзюба], собственно, и продолжает карьеру ради двух рекордов: Лоськова и Кержакова. И он может вполне это сделать до зимней паузы [в РПЛ]», – сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

В матче 10‑го тура РПЛ с «Ростовом» Дзюба забил свой первый мяч в составе «Акрона», в который он перешёл в сентябре. Для россиянина этот гол стал 230‑м в карьере. На данный момент лучшим бомбардиром в истории российского футбола является Александр Кержаков, который завершил профессиональную карьеру в 2017 году, на его счету 233 гола. Дмитрий Лоськов является рекордсменом по системе «гол+пас» (120+145) за всю историю чемпионата России. Чтобы его догнать, Дзюбе (161+98) необходимо набрать шесть очков.

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