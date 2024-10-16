«Бавария» сэкономит минимум € 3 млн из-за назначения Тухеля в сборную Англии — Плеттенберг

«Бавария» сэкономит денежные средства в размере минимум € 3 млн из-за назначения бывшего главного тренера клуба Томаса Тухеля в сборную Англии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после ухода Тухеля из «Баварии» мюнхенский клуб продолжает выплачивать зарплату тренеру и членам его штаба. «Бавария» должна была платить деньги до конца следующего сезона, за исключением назначения за этот период Томаса на новое место работы. Поскольку Тухель приступает к своим обязанностям в сборной с 1 января 2025-го, сообщается, что «Бавария» сэкономит минимум € 3 млн.

О назначении Тухеля было объявлено сегодня, 16 октября. До «Баварии» Тухель возглавлял английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и другие немецкие клубы.