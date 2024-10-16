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Фото: «Бавария» обновила логотип

Фото: «Бавария» обновила логотип
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Мюнхенская «Бавария» обновила клубный логотип. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Недавно на странице «Баварии» в социальных сетях появился обновлённый логотип в качестве аватара. Сами же изменения являются минимальными. Дизайн остался прежним, а красные и синие цвета стали ярче.

эмблема ФК «Бавария»

эмблема ФК «Бавария»

После шести сыгранных матчей мюнхенская «Бавария» располагается на первой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, набрав в свой актив 14 очков. В следующем туре подопечные Венсана Компани встретятся со «Штутгартом». Игра состоится 19 октября в 19:30 мск на домашнем стадионе мюнхенского клуба «Альянц Арена».

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