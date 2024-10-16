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Погба рассказал о влиянии допинг-скандала на его жизнь

Погба рассказал о влиянии допинг-скандала на его жизнь
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Французский футболист «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как он отнёсся к истории с допинг-скандалом.

«Когда люди слышат о допинге, они думают, что ты хотел стать Халком. Именно так люди воспринимали меня. А общественное мнение означает, что тебе могут сказать всё, что захотят.

Я нормально к этому отношусь. Это жизнь, и я это понял. Я так сильно вырос и стал другим человеком. Когда у тебя отбирают то, что ты любишь, то понимаешь, как сильно это ценишь», — приводит слова Погба Daily Mail.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

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