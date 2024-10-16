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Погба: наши отношения с Моуринью были как у парня с девушкой

Погба: наши отношения с Моуринью были как у парня с девушкой
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Французский полузащитник Поль Погба поделился мнением о своих взаимоотношениях с тренером Жозе Моуринью. Погба и Моуринью работали вместе в «Манчестер Юнайтед».

«Наши отношения были как у парня и девушки, мы постоянно расставались и мирились.

Не знаю, почему всё превратилось в кошмар и мы начали враждовать. Но я не начинал конфликт. Мы расходились во мнениях, как это иногда бывает между тренерами и игроками. Но я очень уважаю его», — приводит слова Погба Daily Mail.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

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