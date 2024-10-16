В московском «Торпедо» отреагировали на информацию о невыплате средств поставщику воды

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что клуб ведёт судебное разбирательство с поставщиком воды. Сегодня, 16 октября, появилась информация, что у чёрно-белых есть задолженность перед клубным поставщиком воды в размере 1,2 млн рублей.

«Это не так. Мы находимся в процессе судебного разбирательства. Считаем, что воды на эту сумму поставлено не было. Суд определит, сколько мы должны заплатить. Это принципиальная позиция», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

Московское «Торпедо» после 14 сыгранных матчей с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.