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Защитник «Зенита» Чистяков высказался о поражении от «Краснодара» в РПЛ

Защитник «Зенита» Чистяков высказался о поражении от «Краснодара» в РПЛ
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Игра шла до гола. И кто забил первый, тот и заслужил бы. Это, к сожалению, сделал «Краснодар». Равный матч: когда-то мы, а когда-то и они владели инициативой. Они забили, а мы нет», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

После 11 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 27 очков. Следом идёт московский «Локомотив», у которого также 27 очков. Команда уступает «Краснодару» по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Зенит» с 26 очками.

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