Защитник «Зенита» Чистяков высказался о поражении от «Краснодара» в РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Игра шла до гола. И кто забил первый, тот и заслужил бы. Это, к сожалению, сделал «Краснодар». Равный матч: когда-то мы, а когда-то и они владели инициативой. Они забили, а мы нет», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

После 11 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 27 очков. Следом идёт московский «Локомотив», у которого также 27 очков. Команда уступает «Краснодару» по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Зенит» с 26 очками.