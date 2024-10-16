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Ловчев назвал команду, которая симпатична ему в этом сезоне РПЛ

Ловчев назвал команду, которая симпатична ему в этом сезоне РПЛ
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев высказался о «Локомотиве».

«Очень симпатичен «Локомотив», русский тренер, играющая молодёжь — это очень приятно», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, после 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27), главным тренером которого является Михаил Галактионов. Замыкает тройку лидеров на данный момент петербургский «Зенит», заработавший 26 очков.

Ранее Евгений Ловчев назвал главного фаворита в борьбе за победу по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

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