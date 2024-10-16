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Киберспортивный клуб пригласил форварда «Зенита» Соболева стримить Dota 2 вместо футбола

Киберспортивный клуб пригласил форварда «Зенита» Соболева стримить Dota 2 вместо футбола
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Киберспортивный клуб Aurora пригласил нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева стримить видеоигру Dota 2, вместо того чтобы играть в футбол. Ранее сине-бело-голубые запретили форварду активно играть.

«Саша, готовы предложить тебе контракт стримера в Aurora, чтобы ты спокойно играл в «Доту», а не мучился с «Зенитом», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

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