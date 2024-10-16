Ловчев: «Краснодар» не берёт чёрт знает кого, как «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев, который ныне является экспертом, высказался о «Краснодаре».

«Насчёт «Краснодара»: там два игрока высочайшего уровня — Сперцян и Кордоба, лучший нападающий в нашей лиге. Это заметнейшие фигуры, да и в целом у них произошла смена курса, играют в основном легионеры. Квалифицированных иностранцев в их составе много, они не берут чёрт знает кого, как «Спартак». Но сказать, что они готовы сейчас завоевать чемпионство, нельзя», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, после 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров на данный момент петербургский «Зенит», заработавший 26 очков.