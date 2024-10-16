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Лучшие сейвы 14-го тура Первой лиги. Видео

Лучшие сейвы 14-го тура Первой лиги. Видео
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Представляем вашему вниманию подборку лучших сейвов прошедшего на прошлых выходных 14-го тура Мелбет Первой лиги.

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Первое место в турнирной таблице Первой лиги на данный момент занимает московское «Торпедо», которое набрало 26 очков в 14 встречах. На второй строчке расположился тульский «Арсенал», заработавший также 26 очков после 14 матчей. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 25 очков в 14 встречах.

По итогам прошлого сезона Первой лиги повышение получили подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон», который в стыковых матчах сумел победить екатеринбургский «Урал».

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Комментарии
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