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«Бордо» уволил почти 100 человек после перевода в четвёртый дивизион Франции — RMC Sport

«Бордо» уволил почти 100 человек после перевода в четвёртый дивизион Франции — RMC Sport
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ФК «Бордо» из Франции уволил 97 сотрудников после перевода в четвёртый дивизион страны. Об этом сообщает RMC Sport.

Минувшим летом «Бордо» согласился на понижение в классе и потерю профессионального статуса во Франции из-за проблем, связанных с финансами. В начале августа Национальное управление по контролю менеджмента футбольных клубов объявило о понижении «Бордо» до четвёртого дивизиона. На данный момент 97 людям сообщили, что они лишатся работы.

«Бордо» шесть раз выигрывал чемпионат Франции, последнее чемпионство было в 2009 году. В сезоне-2023/2024 клуб занял 12-е место во втором дивизионе чемпионата Франции.

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