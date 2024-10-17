Фото: adidas выпустил бутсы Predator, посвящённые Джуду Беллингему

Компания adidas выпустила бутсы Predator, посвящённые полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему. Об этом сообщает Versus.

Сами бутсы чёрного цвета. Полосы и подошва выполнены в золотом цвете. На обуви также изображён логотип Беллингема, который включает в себя силуэт игрока с его фирменным празднованием в виде распростёртых в стороны рук.

Фото: Versus

Напомним, 21-летний англичанин перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне во всех турнирах за «сливочных» Беллингем провёл восемь матчей, в которых отдал две голевые передачи.