«Чёрный день для страны». В Англии жёстко отреагировали на назначение Тухеля в сборную

Издание Daily Mail опубликовало комментарий, посвящённый назначению немецкого тренера Томаса Тухеля в сборную Англии.

«Гарет Саутгейт, возможно, был не всем по душе, но он придал нашей национальной команде индивидуальность, а игрокам — и всем нам — дал повод верить. Он выходил на турниры с надеждой и ожиданиями.

Он носил футболку с «тремя львами», будучи игроком, и каждый день привносил эту силу и гордость в свою работу. Саутгейт прошёл путь от Евро-1996 в качестве игрока до полуфиналов и финалов в качестве тренера. Он был одним из нас.

Теперь у нас есть Томас Тухель, немец с сомнительным управленческим опытом, и Футбольная ассоциации Англии (FA), которая в панике бегает, как безголовые куры, чтобы успеть раньше «Манчестер Юнайтед». Ли Карсли явно был не тем человеком, но действительно ли это лучшее, что мы можем сделать?» — говорится в заявлении издания.

Предыдущим местом работы 51-летнего Томаса Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и другие немецкие клубы.