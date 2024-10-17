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Игрок ЦСКА Тамерлан Мусаев назвал отличительную особенность Валерия Карпина

Игрок ЦСКА Тамерлан Мусаев назвал отличительную особенность Валерия Карпина
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Нападающий ЦСКА и сборной России Тамерлан Мусаев высказался о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

– В чем сила Валерия Карпина?
– Он хорошо снимает давление. Хоть игры и товарищеские, волнение за сборную присутствует. Карпин говорит: «Чего волнуешься? Я за всё отвечаю. Сделай, как я тебя попросил. Если получится, отлично. Не получится – тогда бегай. Можно ошибиться в передаче, но нельзя не выкладываться, — приводит слова Мусаева Sports.ru.

Мусаеву 23 года, профессиональную карьеру Тамерлан начал в футбольном клубе «Балтика» Калининград. За «КАМАЗ» и ульяновскую «Волгу» нападающий выступал на правах аренды. С зимы 2024 года Мусаев играет за ЦСКА. В сезоне-2024/2025 Тамерлан провёл 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда армейцев в € 3 млн.

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