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Рафаэль Варан: я хотел закончить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Рафаэль Варан: я хотел закончить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан признался, что хотел остаться в «Манчестер Юнайтед», но, осознав, что там на него не рассчитывают, решил подписать контракт с «Комо».

«В начале моего последнего сезона в «Манчестер Юнайтед» я уже говорил себе, что хотел бы закончить там, немного продлить своё приключение там. Этого не произошло, и лето было очень насыщенным. Я искал чего-то особенного, и именно так я нашёл «Комо». С «Юнайтед» я закончил победой в Кубке Англии, но уже знал, что проект клуба мне не подходит.

«Комо» был проектом, который выделялся, он не был экзотическим или финансово привлекательным, но по-человечески он имел смысл, и он всё ещё имеет, поскольку я собираюсь оставаться рядом с ними. Я также хотел играть только раз в неделю. После предсезонки семья должна была последовать за мной в Италию, но, когда я получил травму 11 июля, то сразу понял, что всё кончено. Я был уверен в себе, потому что предвидел это», — приводит слова Варана L'Equipe.

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