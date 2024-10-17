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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о Максиме Глушенкове

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о Максиме Глушенкове
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал игру нападающего Максима Глушенкова за санкт-петербургский клуб. Глушенков этим летом перешёл из «Локомотива» в «Зенит».

«Прогресс не удивил. Количество голов — да. Он реально задрал большую планку ожиданий. Для меня он в порядке. Один из лучших россиян в РПЛ. У него есть качества, можно назвать это талантом. Его игра на старте сезона ни в коем случае не только эмоциональный всплеск. Так ты можешь забить один, два, три гола. Но не выдать целую серию», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, Максим Глушенков принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь голов. После удачного начала чемпионата футболист получил две травмы, от последствий которых восстанавливается до сих пор. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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