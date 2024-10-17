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Сергей Бабкин: у форварда Ивана Сергеева в «Крыльях» всё впереди

Сергей Бабкин: у форварда Ивана Сергеева в «Крыльях» всё впереди
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Хавбек «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался об игре нападающего самарского клуба Ивана Сергеева.

«Сергееву в целом не нужна была адаптация, он же уже играл в «Крыльях». Но в любом случае уже видно, что он качественный и хороший игрок. Пока у него нет голов, но мы все его поддерживаем. У него в «Крыльях» всё впереди», — приводит слова Бабкина Legalbet.

5 сентября Сергеев перешёл в «Крылья Советов» из санкт-петербургского «Зенита». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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