Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании — источник

Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по шведским законам. Об этом сообщает Cerfia.

По сведениям источника, это случится, если обвинение докажет вину француза в изнасиловании. Отмечается, что имя форварда действительно фигурирует в деле как подозреваемого.

Ранее стало известно, что шведская полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Мбаппе (по версии СМИ). При этом официальных подтверждений того, что именно Мбаппе находится в списке подозреваемых, до сих пор нет.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Мбаппе подозревают в изнасиловании девушки в Швеции. Но звезде «Реала» не стоит переживать
Мбаппе подозревают в изнасиловании девушки в Швеции. Но звезде «Реала» не стоит переживать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android