Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании — источник

Нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по шведским законам. Об этом сообщает Cerfia.

По сведениям источника, это случится, если обвинение докажет вину француза в изнасиловании. Отмечается, что имя форварда действительно фигурирует в деле как подозреваемого.

Ранее стало известно, что шведская полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Мбаппе (по версии СМИ). При этом официальных подтверждений того, что именно Мбаппе находится в списке подозреваемых, до сих пор нет.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.