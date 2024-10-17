В «Баварии» ответили на вопрос о возможном продлении контракта c Нойером

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о соглашении с 38-летним вратарём, капитаном мюнхенцев Мануэлем Нойером.

«Я не знаю, будем ли мы продлевать контракт с Ману, но все в клубе знают, насколько он важен для «Баварии», — приводит слова Румменигге немецкое издание Kicker.

Ранее сообщалось, что первые конкретные переговоры между «Баварией» и вратарём насчёт продления контракта должны пройти в 2024 году.

Отметим, Нойер выступает за мюнхенский клуб с лета 2011-го после перехода из «Шальке» за € 30 млн. В составе клуба из Мюнхена он выиграл все возможные трофеи в Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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