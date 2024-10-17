Стало известно, как в «Реале» реагируют на скандал вокруг Килиана Мбаппе

В «Реале» поддерживают французского нападающего клуба Килиана Мбаппе на фоне обвинений в изнасиловании во время его поездки в Стокгольм, сообщает Yahoo Sports со ссылкой на AFP.

По данным источника, в «Реале» называют ситуацию с Мбаппе «крупнейшим фейком в истории спорта».

Ранее сообщалось, что Килиану Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по шведским законам. Адвокат футболиста намекнула на полную невиновность форварда по сути предъявленных ему обвинений в изнасиловании.

Мбаппе присоединился к «Реалу» в летнее трансферное окно. Форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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