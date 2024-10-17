«Блестящий выбор». Морган — о назначении Тухеля на пост главного тренера сборной Англии

Журналист Пирс Морган отреагировал на назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

«Любой, кто смотрел пресс-конференцию с Томасом Тухелем и всё ещё думает, что нам нужно было выбрать новым тренером англичанина, витает в своём маленьком английском облаке. Это невероятно впечатляет. Он прекрасно подготовлен. Он — блестящий выбор», – написал Морган на своей личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года. Предыдущим местом работы 51-летнего Томаса Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года.

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