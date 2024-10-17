В руководстве «Баварии» назвали скучным старый формат Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Баварии», ныне являющийся председателем правления мюнхенцев, Карл-Хайнц Румменигге высказался об изменении формата Лиги чемпионов с текущего сезона.

«Прежний групповой этап был скучным, так как там всё решалось уже после 4-го тура. Теперь даже очень хорошим командам будет труднее выйти в плей-офф. Чем сложнее задача, тем больше эмоций. Думаю, со временем болельщики оценят новый формат», — приводит слова Румменигге немецкое издание Kicker.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

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