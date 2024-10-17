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Тони Кроос назвал трёх игроков, которые заслуживают «Золотой мяч»

Тони Кроос назвал трёх игроков, которые заслуживают «Золотой мяч»
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, кто должен получить награду «Золотой мяч».

«Независимо от порядка: Винисиус, Беллингем, Карвахаль. Трое должны решить между собой. Я бы отдал награду и себе. Главное, чтобы это был футболист мадридского «Реала», потому что мы были самой успешной командой в Европе», — приводит слова Крооса Goal.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже в театре Шатле. По информации СМИ, главным претендентом на получение награды является бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

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