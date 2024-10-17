Whoscored представил рейтинг десяти лучших игроков сезона в топ-5 лигах по средней оценке
Интернет-портал WhoScored представил рейтинг из 10 лучших футболистов Европы по итогам первых месяцев текущего сезона. Лидирует в рейтинге 25-летний египетский нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш, забивший девять голов и отдавший шесть результативных передач в девяти играх во всех турнирах за клуб.
Топ-10 лучших игроков по версии WhoScored:
- Омар Мармуш («Айнтрахт») — 8,49.
- Букайо Сака («Арсенал») — 8,25.
- Ламин Ямаль («Барселона») — 8,19.
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 8,11.
- Коул Палмер («Челси») — 7,96.
- Рафинья («Барселона») — 7,93.
- Гарри Кейн («Бавария») — 7,92.
- Усман Дембеле («ПСЖ») — 7,92.
- Флориан Вирц («Байер») — 7,91.
- Джовани Ло Чельсо («Бетис») — 7,91.
Отметим, в данном рейтинге показаны игроки только из английской Премьер-лиги, французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и испанской Ла Лиги.
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