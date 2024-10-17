Whoscored представил рейтинг десяти лучших игроков сезона в топ-5 лигах по средней оценке

Интернет-портал WhoScored представил рейтинг из 10 лучших футболистов Европы по итогам первых месяцев текущего сезона. Лидирует в рейтинге 25-летний египетский нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш, забивший девять голов и отдавший шесть результативных передач в девяти играх во всех турнирах за клуб.

Топ-10 лучших игроков по версии WhoScored:

Омар Мармуш («Айнтрахт») — 8,49. Букайо Сака («Арсенал») — 8,25. Ламин Ямаль («Барселона») — 8,19. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 8,11. Коул Палмер («Челси») — 7,96. Рафинья («Барселона») — 7,93. Гарри Кейн («Бавария») — 7,92. Усман Дембеле («ПСЖ») — 7,92. Флориан Вирц («Байер») — 7,91. Джовани Ло Чельсо («Бетис») — 7,91.

Отметим, в данном рейтинге показаны игроки только из английской Премьер-лиги, французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и испанской Ла Лиги.

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Рекорды чемпионатов Европы по футболу: