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Whoscored представил рейтинг десяти лучших игроков сезона в топ-5 лигах по средней оценке

Whoscored представил рейтинг десяти лучших игроков сезона в топ-5 лигах по средней оценке
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Интернет-портал WhoScored представил рейтинг из 10 лучших футболистов Европы по итогам первых месяцев текущего сезона. Лидирует в рейтинге 25-летний египетский нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш, забивший девять голов и отдавший шесть результативных передач в девяти играх во всех турнирах за клуб.

Топ-10 лучших игроков по версии WhoScored:

  1. Омар Мармуш («Айнтрахт») — 8,49.
  2. Букайо Сака («Арсенал») — 8,25.
  3. Ламин Ямаль («Барселона») — 8,19.
  4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 8,11.
  5. Коул Палмер («Челси») — 7,96.
  6. Рафинья («Барселона») — 7,93.
  7. Гарри Кейн («Бавария») — 7,92.
  8. Усман Дембеле («ПСЖ») — 7,92.
  9. Флориан Вирц («Байер») — 7,91.
  10. Джовани Ло Чельсо («Бетис») — 7,91.

Отметим, в данном рейтинге показаны игроки только из английской Премьер-лиги, французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и испанской Ла Лиги.

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