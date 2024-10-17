Каррагер выступил против назначения Тухеля тренером сборной Англии

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер остался недоволен назначением немецкого специалиста Томаса Тухеля новым главным тренером национальной команды «трёх львов».

«Честно, я далеко не самый патриотичный человек. Сейчас у сборной Англии потрясающий тренер, но я считаю, что эту национальную команду должен возглавлять англичанин», — приводит слова Каррагера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года. Предыдущим местом работы 51-летнего Томаса Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года.

Самые скандальные футболисты в истории: