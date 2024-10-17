Le Parisien раскрыл детали поездки Мбаппе в Стокгольм, где его обвинили в изнасиловании

Французское издание Le Parisien раскрыло делали поездки нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в Стокгольм. Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе обвиняется в изнасиловании, которое произошло в Швеции.

По данным источника, в Стокгольм Мбаппе прилетел по приглашению французского футболиста Норди Мукиеле. Во вторую ночь пребывания в Стокгольме Мбаппе в ночном клубе познакомился с девушкой, с которой провёл ночь. Отмечается, что всё происходило по обоюдному согласию. После этого Мбаппе с девушкой обменялись сообщениями в положительном ключе.

Однако отмечается, что на данный момент неизвестно, является ли именно эта девушкой той, которая подала заявление об изнасиловании.

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