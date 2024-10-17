Стало известно, какую позицию «Реал» планирует усилить за счёт трансфера зимой

Мадридский «Реал» рассчитывает подписать центрального защитника уже зимой. Об этом сообщает испанский журналист Хосе Феликс Диас в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве мадридского клуба пришли к выводу, что на этой позиции недостаточно конкуренции: у Антонио Рюдигера и Эдера Милитао на данный момент есть лишь два сменщика — непрофильный для этой позиции опорный хавбек Орельен Тчуамени и воспитанник Хесус Вальехо, который с большой долей вероятности покинет команду.

Ситуация осложнилась серьёзной травмой правого защитника Даниэля Карвахаля, из-за которой футболист пропустит остаток сезона, а также проблемами с восстановлением Давида Алабы, который из-за проблем с коленом даже подумывает о завершении спортивной карьеры.

Отмечается, что клуб уже рассматривает вариант с подписанием 21-летнего защитника «Лейпцига» Кастелло Люкебу (€ 40 млн). Другим кандидатом является 18-летний центральный защитник «Аякса» Йоррел Хато (€ 30 млн), который уже получил вызов в национальную команду Нидерландов.

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