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Уволенный тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду

Уволенный тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду
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Уволенный в сентябре 2024 года с поста главного тренера «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«У Криштиану есть и будет решимость стать лучшим. Вы видите его каждый день на тренировках. У него постоянное желание играть, бить рекорды, забивать самые красивые голы. Он продолжает быть решительным во всём, что делает. Он знает, что футбол дал ему почти всё, и он очень любит его», — приводит слова Каштру Record.pt.

Под руководством Каштру «Аль-Наср» провёл 54 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, девять раз сыграл вничью и девять раз проиграл.

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