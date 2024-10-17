Стало известно, кто сопровождал Мбаппе в Стокгольме вместо личного телохранителя

Французское издание RMC Sport раскрыло новые подробности поездки нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в Стокгольм. Ранее сообщалось, что Мбаппе обвиняется в изнасиловании, которое произошло в Швеции.

По информации источника, вечером во время поездки в Стокгольм окружение Мбаппе выглядело иначе, чем обычно. Его постоянный телохранитель, который обычно сопровождает игрока, находился в отпуске во время этого визита в Швецию. В качестве замены его роль исполнил агент, работающий с младшим братом Килиана, Этаном Мбаппе. Кроме того, среди сопровождающих находилась его личная ассистентка и Норди Мукиеле, бывший партнер по «ПСЖ», который сыграл важную роль в этой поездке.

Стоит отметить, Мбаппе изменяет состав своего окружения на протяжении последних нескольких лет. Его мать Файза Ламари, играющая значимую роль в его жизни, не может находиться рядом с ним постоянно и не обладает агентской квалификацией. Также известно, что в 2022 году Килиан решил провести замену своего охранника, считая его излишне строгим, и выбрал нового, более заботливого, хотя и с меньшим опытом и влиянием.

Материалы по теме Le Parisien раскрыл детали поездки Мбаппе в Стокгольм, где его обвинили в изнасиловании

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: