Названы три альтернативы «Реала» на случай срыва трансфера Трента

В мадридском «Реале» понимают, что подписать защитника и одного из капитанов «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда будет непросто, в связи с чем в клубе рассматривают три альтернативные трансферные цели. Об этом сообщает испанский журналист Марио Кортехано в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, в «Реале» активно следят за Педро Порро («Тоттенхэм»), Жереми Фримпонгом («Байер») и Хуанлу Санчесом («Севилья»).

Стоимость 25-летнего испанца Порро на сайте Transfermarkt составляет € 45 млн, 23-летний Фримпонг оценивается в € 50 млн, а 21-летний игрок молодёжной команды «Фурия Роха» Хуанлу — в € 15 млн.

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