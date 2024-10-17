Тамерлан Мусаев объяснил, почему в ЦСКА забивает больше, чем в «Балтике»

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о повышении результативности после перехода к красно-синим из калининградской «Балтики».

– Ты дерзко стартовал в ЦСКА: шесть голов во второй половине предыдущего сезона, в этом – шесть в лиге и Кубке, гол+ассист в сборной. Как объясняешь такую форму?

– Во-первых, партнёры. В ЦСКА игроки существенно выше классом. Если я не забил момент, может быть второй и третий. Если в «Балтике» упускал момент, второго могло и не быть. Во-вторых, моя игра напрямую зависит от физических кондиций. Если получаю повреждение и выбываю, например, на две-три недели, это сказывается на состоянии. Я должен постоянно тренироваться. Поэтому серьёзно слежу за тем, чтобы не вылетать даже на несколько дней, — приводит слова Мусаева Sports.ru.

23-летний нападающий Тамерлан Мусаев перешёл из «Балтики» в ЦСКА в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 300 тыс. В составе красно-синих форвард забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах весенней части сезона-2023/2024, в текущем сезоне в его активе шесть забитых мячей и два голевых паса в 16 матчах за клуб. В осенней части сезона-2023/2024, в котором «Балтика» выступала в РПЛ, на счету Мусаева четыре гола и два ассиста в 25 матчах.

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