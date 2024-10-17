Полузащитник «Динамо» Мх Гаджиев объяснил неприличный жест в адрес фанатов «Факела»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев высказался об инциденте, произошедшем в Воронеже во время матча с «Факелом» (1:1), проходившего в рамках 11-го тура МИР РПЛ.

«Весь матч с Калининым из «Факела» играли жёстко друг против друга. С его стороны звучали матерные и провокационные высказывания. Я пытался не обращать внимания, но в начале второго тайма обстановка накалилась. Я получил жёлтую карточку, мы пропустили гол. Я был так расстроен, что дал волю эмоциям.

Когда уходил на замену, Калинин стал в спину кричать: «Куда ты уходишь?», а сам смотрит на меня и улыбается. Я и поднял указательный палец, имея в виду: «Подожди, мы ещё увидимся». Но тут с трибун понеслось: «Засунь этот палец себе в задницу» и разные другие высказывания. Я не сдержался и показал им неприличный жест», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на 66-й минуте игры Гаджиев, уходя на замену, показал средний палец фанатам.

Полностью интервью с Абакаром Гаджиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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