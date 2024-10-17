Лидер «Динамо» Мх Гаджиев: по первому контракту получал 10 тысяч рублей в месяц

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев рассказал о своём первом профессиональном контракте и первой зарплате.

«Весь наш год после академии позвали в «Махачкалу» (предшественник «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), но после просмотра оставили только троих. На зимних сборах не понимал, как так быстро получилось — из академии сразу во Вторую лигу. Но в первом же матче вышел в старте и забил гол. Сразу почувствовал большую ответственность, ведь играть пришлось против взрослых мужиков. Но я быстро сориентировался. Дали контракт на 10 тысяч рублей. Немного, но это были первые деньги, которые я зарабатывал. Поэтому радовался.

Родители понимали, что 10 тысяч рублей — это не так много в 17 лет, поэтому помогали и обеспечивали. Когда перешёл в Первую лигу и переподписал контракт на более высоких условиях, уже начал сам себя обеспечивать и родителям помогать», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абакар Гаджиев выступает за «Динамо» Мх с января 2021 года, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Полностью интервью с Абакаром Гаджиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Сколько зарабатывают футболисты: