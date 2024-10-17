Адвокат Мбаппе объяснила, как можно доказать невиновность француза в изнасиловании

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, высказалась о том, что может доказать невиновность известного французского форварда, которому предъявили обвинения в изнасиловании.

«В этом даже есть положительный аспект. Если ничего не происходило, а разговор действительно идёт о нём, то всё в порядке. К тому же в отеле установлены 10 000 камер, что также играет на руку нашему делу. Мы уже видели на примерах других спортсменов, что благодаря видеозаписям из коридоров отелей можно точно выяснить, что произошло или нет», — приводит слова Кану-Бернар AS со ссылкой на интервью BFMTV.

Напомним, ранее стало известно, что шведская полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Мбаппе. По информации СМИ, нападающему мадридского «Реала» грозит до шести лет тюрьмы по шведским законам.

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