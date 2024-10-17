Абакар Гаджиев: сравнивали с Ди Марией и Асенсио, а я брал пример с Криштиану Роналду

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев высказался о сравнениях с известными футболистами, а также поделился мыслями, на кого необходимо ориентироваться в профессиональном футболе.

«Кто-то сравнивал с Ди Марией, кто-то — с Асенсио, Роббеном и другими левоногими футболистами. С Ди Марией мы немного похожи внешне, а «Асенсио» называли из-за штрафных ударов. А я всегда болел за Криштиану Роналду и старался брать с него пример в футбольном плане. Всё время слежу за ним, больше ни за кем», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абакар Гаджиев выступает за «Динамо» Мх с января 2021 года, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Полностью интервью с Абакаром Гаджиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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