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Абакар Гаджиев: пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел

Абакар Гаджиев: пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев высказался о плюсах и минусах Fan ID в России.

«Это чуть напрягает. Когда кому-то из родных нужны билеты, всё время возникают какие-то непонятки. У кого-то нет Fan ID и нужно ждать, пока оформит. Без Fan ID было проще: билеты на руках, принёс домой, их забрали. Пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят на матчи, атмосфера совсем другая. Хотя понимаю, что это всё сделано для безопасности», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абакар Гаджиев выступает за «Динамо» Мх с января 2021 года, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Полностью интервью с Абакаром Гаджиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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