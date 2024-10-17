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Игрок «Родины» Маркитесов назвал причины неудовлетворительных результатов команды

Игрок «Родины» Маркитесов назвал причины неудовлетворительных результатов команды
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Полузащитник «Родины» Дмитрий Маркитесов прокомментировал неудачные результаты московского клуба в последних матчах после поражения в домашней игре пятого раунда Пути регионов Кубка России с костромским «Спартаком» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Калмыков – 1'     1:1 Саплинов – 8'     1:2 Жилмостных – 48'    

«Говоря о результатах «Родины» в этом сезоне, по ходу сезона у нас произошла смена тренера. При прошлом тренере был один футбол, теперь мы настраиваемся играть в другой. Тяжело перестраиваться по ходу сезона, что-то надо отрабатывать на сборах: тактику, командные взаимодействия, сочетание игроков. Конечно, результатами недовольны, будем стараться исправляться в ближайших матчах», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Родина» не может выиграть с 25 сентября, за этот отрезок москвичи дважды сыграли вничью в Мелбет Первой лиге и потерпели два поражения — по одному в Первой лиге и Кубке России.

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