Игрок «Родины» Маркитесов назвал причины неудовлетворительных результатов команды

Полузащитник «Родины» Дмитрий Маркитесов прокомментировал неудачные результаты московского клуба в последних матчах после поражения в домашней игре пятого раунда Пути регионов Кубка России с костромским «Спартаком» (1:2).

«Говоря о результатах «Родины» в этом сезоне, по ходу сезона у нас произошла смена тренера. При прошлом тренере был один футбол, теперь мы настраиваемся играть в другой. Тяжело перестраиваться по ходу сезона, что-то надо отрабатывать на сборах: тактику, командные взаимодействия, сочетание игроков. Конечно, результатами недовольны, будем стараться исправляться в ближайших матчах», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Родина» не может выиграть с 25 сентября, за этот отрезок москвичи дважды сыграли вничью в Мелбет Первой лиге и потерпели два поражения — по одному в Первой лиге и Кубке России.

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