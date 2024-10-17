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«Барселона» планирует подписать трансферную цель «Реала» летом 2025 года — источник

«Барселона» планирует подписать трансферную цель «Реала» летом 2025 года — источник
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Каталонская «Барселона» намерена предпринять все необходимые меры, чтобы подписать контракт с 23-летним левым защитником Альфонсо Дэвисом, соглашение которого с «Баварией» заканчивается летом 2025 года. Об этом сообщает испанский журналист Фернандо Поло в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, мадридский «Реал», который уже несколько месяцев связывают с защитником мюнхенцев, всё ещё лидирует в борьбе за игрока, однако между сторонами до сих пор ничего не сделано.

Ранее сообщалось, что сам футболист принял окончательное решение не продлевать контракт с мюнхенским клубом и положительно смотрит на то, чтобы присоединиться к «Реалу». Также в игроке заинтересованы клубы английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне канадский футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах за клуб, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

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