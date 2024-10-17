Сегодня, 17 октября, пройдёт матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 17 октября (время — московское):

19:00. «Чайка» (Песчанокопское) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

Ранее в следующий раунд уже прошли «Амкар-Пермь», ярославский «Шинник», екатеринбургский «Урал», «Тюмень», костромской «Спартак», калининградская «Балтика» и «Сочи». Матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 29 по 31 октября.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.