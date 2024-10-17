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«Комментарий краткий. Попали 0:4». Тренер «Торпедо» — о поражении от «Балтики»

«Комментарий краткий. Попали 0:4». Тренер «Торпедо» — о поражении от «Балтики»
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о поражении в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Встреча состоялась вчера, 16 октября. «Торпедо» проиграло со счётом 0:4. В составе «Балтики» отличились Алекс Фернандес (дважды, один из них — с пенальти), Илья Стефанович и Иван Зазвонкин.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Фернандес – 19'     0:2 Стефанович – 37'     0:3 Зазвонкин – 45+1'     0:4 Фернандес – 50'    

«Комментарий краткий. Попали 0:4. Очень расстроены. Так нельзя. Остаётся только поздравить «Балтику» с победой и ответить на вопросы», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».

Матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 29 по 31 октября.

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