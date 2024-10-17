«Комментарий краткий. Попали 0:4». Тренер «Торпедо» — о поражении от «Балтики»
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о поражении в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Встреча состоялась вчера, 16 октября. «Торпедо» проиграло со счётом 0:4. В составе «Балтики» отличились Алекс Фернандес (дважды, один из них — с пенальти), Илья Стефанович и Иван Зазвонкин.
Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Фернандес – 19' 0:2 Стефанович – 37' 0:3 Зазвонкин – 45+1' 0:4 Фернандес – 50'
«Комментарий краткий. Попали 0:4. Очень расстроены. Так нельзя. Остаётся только поздравить «Балтику» с победой и ответить на вопросы», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».
Матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 29 по 31 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 октября 2024
-
10:20
-
10:14
-
10:10
-
10:05
-
09:56
-
09:52
-
09:52
-
09:33
-
09:29
-
09:20
-
09:10
-
09:08
-
08:55
-
08:50
-
08:50
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
07:44
-
05:34
-
04:47
-
03:42
-
03:27
-
02:42
-
02:28
-
02:25
-
02:16
-
02:02
-
01:54
-
01:47
-
01:21
-
01:20
-
00:48
-
00:48