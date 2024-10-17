«Комментарий краткий. Попали 0:4». Тренер «Торпедо» — о поражении от «Балтики»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о поражении в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Встреча состоялась вчера, 16 октября. «Торпедо» проиграло со счётом 0:4. В составе «Балтики» отличились Алекс Фернандес (дважды, один из них — с пенальти), Илья Стефанович и Иван Зазвонкин.

«Комментарий краткий. Попали 0:4. Очень расстроены. Так нельзя. Остаётся только поздравить «Балтику» с победой и ответить на вопросы», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».

Матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 29 по 31 октября.