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Гаджиев: пример Пальцева вдохновляет: работал на заводе, а теперь — в сборной России!

Гаджиев: пример Пальцева вдохновляет: работал на заводе, а теперь — в сборной России!
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев признался, что его вдохновляет пример Валентина Пальцева, который попал в сборную России.

«Вдохновляет пример Пальцева. Человек работал на заводе разнорабочим, а теперь играет на высоком уровне в РПЛ и вызывается в сборную России. С него нужно брать пример», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абакар Гаджиев выступает за «Динамо» Мх с января 2021 года, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Полностью интервью с Абакаром Гаджиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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