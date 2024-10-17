Сборная Индии готова провести матч с Россией в 2025 году

Всеиндийская футбольная федерация готова к переговорам с Российским футбольным союзом о проведении товарищеского матча национальных команд в 2025 году.

«Что касается товарищеского матча между основными сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением чемпионата Индии и квалификации к Кубку Азии — 2027, которая начнётся с марта 2025 года в окно ФИФА. Мы будем очень ждать возможности для проведения матча сборных, основываясь на жеребьёвке финального раунда Кубка Азии 2027 года и назначении последующих матчей», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы Всеиндийской футбольной федерации ТАСС.

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.